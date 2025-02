Sindicato dos radialistas convoca assembleia geral para o dia 15 na sede do STERTS

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de Sergipe, de acordo com o Estatuto em vigor, nos termos do artigo 74 e seguintes, convoca todos os trabalhadores em empresas de Radiodifusão, Televisão Aberta, por assinatura e publicidade do Estado de Sergipe para participar da ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL, que será realizada de forma hibrida, em primeira chamada às 19:00 horas com o quórum de 2/3 e segunda e última chamada às 19:30 horas com maioria dos associados presentes na assembleia, especialmente convocada para eleger a comissão eleitoral e aprovação de regimento eleitoral, para as eleições que realizar-se-ão ao dia 25/03/2025 com urnas fixas e móveis em número de 08(oito), localizadas na sede do STERTS; nas sedes das empresas Tv Atalaia, Tv Sergipe e Fundação Aperipê, e urnas itinerantes nas cidades de Aracaju, e três para as regiões centro-sul, norte e agreste, todas estas nos horários das 07:00 horas às 17:00 horas. Para concorrer ao pleito serão recebidos os registros/inscrições de chapas eleitorais na secretaria do STERTS – SE, em dias úteis das 09:00h às 16:00h para concorrerem aos cargos da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, delegados e suplentes, cujas as instruções sobre inscrição poderão ser solicitadas na sede do sindicato através do telefone 3215-3755 ou presencialmente com a aquisição de cópia do Estatuto do STERTS– SE. Em Caso de empate fica desde logo designada nova eleição para o dia 25/04/2025.

Alexsandro Carvalho

Presidente