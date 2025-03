Sindicato dos Radialistas de Sergipe emite nota de pesar pela morte de Edelvan Oliveira

É com imenso pesar que a Diretoria do Sindicato dos Radialistas de Sergipe (STERTS) comunica o falecimento do radialista Edelvan Oliveira, ocorrido na manhã desta quinta-feira, dia 20 de março de 2025, vítima de um infarto fulminante. Edelvan, aos 74 anos, deixa um legado inestimável na radiofonia sergipana. Seu corpo está sendo velado na Colina da Saudade, onde, no final da tarde, ocorrerá o sepultamento.

A Federação dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão (Fitert) e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e Televisão, aberta, por assinatura e Publicidade do Estado de Sergipe (STERTS) lamentam profundamente esta irreparável perda. Edelvan Oliveira foi um profissional exemplar, que sempre honrou sua profissão e seus ouvintes, deixando uma marca indelével na comunicação sergipana.

Neste momento de dor, prestamos nossas mais sinceras condolências a todos que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com Edelvan Oliveira. Que sua memória permaneça viva e sua dedicação ao rádio sirva de inspiração para as futuras gerações.

Aracaju, Se 20 de Março 2025

A Direção