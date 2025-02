Sindicato dos Radialistas de Sergipe emite nota de pesar pela morte de Elmo Siqueira

É com imenso pesar que a Diretoria do Sindicato dos Radialistas de Sergipe (STERTS) comunica o falecimento do radialista Elmo Siqueira, ocorrido na noite desta quarta-feira (19), em Aracaju, aos 55 anos.

Elmo Siqueira foi um ícone da comunicação sergipana, natural de Paulo Afonso, na Bahia, e construiu uma carreira brilhante, marcando sua presença em diversas emissoras de rádio no estado de Sergipe. Sua voz inconfundível e sua paixão pelo jornalismo e pelo rádio fizeram dele uma figura admirada e querida por ouvintes e colegas de profissão.

Nos últimos anos, Elmo esteve à frente da rádio SIM FM, onde continuou a levar informação, e entretenimento para milhares de ouvintes. Sua trajetória profissional foi marcada pela seriedade, competência e carinho pelo que fazia, o que o tornou uma referência no meio radiofônico sergipano.

O radialista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), devido a complicações renais. Ele deixa esposa, três filhos e um legado de contribuição e dedicação à comunicação em Sergipe.

Neste momento de dor, a Diretoria do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, em nome de toda a classe dos radialistas, externa sua solidariedade à família, amigos e a todos que tiveram a honra de trabalhar com Elmo. Que sua memória permaneça viva e que sua história inspire futuras gerações de profissionais da comunicação.

Descanse em paz, Elmo. Você sempre será lembrado com carinho e respeito por todos que tiveram o privilégio de ouvir sua voz e acompanhar seu trabalho.

Que ele descanse em paz.

Aracaju, Se 20 de Fevereiro de 2025

Alexandro Santos Carvalho