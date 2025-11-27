Sindicato dos radialistas lamenta o falecimento do radialista Juliano Góes

Com profundo pesar, o Sindicato dos Radialista do Estado de Sergipe (STERTS) informa o falecimento do radialista Juliano Góes, na manhã desta quinta-feira, 27, por volta das 06:30h no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE).

Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e a comunidade. Sua ausência deixa desolados sua esposa, filhos, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, homem de fé e alicerce da família.

Ele teve passagens pela Rede Ilha de Comunicação, Rádio Clube de Itapicurú, Tobias Barreto FM e pela Rádio Na Moral.

Ascom Sterts