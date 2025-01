Sindicato dos Radialistas notifica Ministério das Comunicações sobre demissão

O Sindicato dos Radialistas de Sergipe vem a público repudiar a atitude adotada pela direção da emissora Rádio Liberdade FM, em relação às demissões em massa registradas em seu quadro funcional, e, ao mesmo tempo, condena a falta de programação local praticada pela emissora.

A maneira como a emissora procedeu, com o conjunto de demissões, demonstra a falta de compromisso não apenas com a categoria dos radialistas, mas também com os ouvintes sergipanos, que encontram no rádio, especialmente na Rádio Liberdade FM, um meio de comunicação essencial para se manterem informados sobre os acontecimentos de seus municípios e do estado.

Em recente fiscalização realizada por esta entidade sindical, constatou-se que a emissora passou a retransmitir a programação de uma estação de outro estado, sem oferecer qualquer conteúdo local ou programação própria, evidenciando um descompromisso com a audiência local.

O que se espera é que a direção da Rádio Liberdade FM reestruture seu quadro funcional, permitindo o retorno de uma programação local que atenda às expectativas e necessidades de seus ouvintes, com informações relevantes sobre os fatos do dia a dia em nosso estado.

O STERTS reafirma seu compromisso com os profissionais que perderam seus empregos sem justificativa adequada e manifesta solidariedade a eles. Em razão disso, notificamos o Ministério das Comunicações por meio do Ofício nº 10/2025, datado de 17 de janeiro de 2025, solicitando as providências que o caso requer.

Sindicato dos Radialistas de Sergipe