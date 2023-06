Sindicatos protestam contra desvalorização dos servidores de Aracaju

Num ato simbólico para criticar a falta de diálogo com os sindicatos e a desvalorização do serviço público, o Sindipema queimou um boneco do prefeito Edvaldo Nogueira na manhã desta quarta-feira, dia 31 de maio, em protesto na porta da Prefeitura de Aracaju.

Além das críticas pelo descumprimento da Lei do Piso do Magistério, o Sigma (Guarda Municipal de Aracaju) também organizou uma manifestação contra a desvalorização salarial da categoria.

Da mesma forma, os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, organizados no Sacema cobraram o cumprimento da Lei do Piso dos Agentes de Saúde.

A insatisfação de várias categorias de servidores públicos de Aracaju ocorre porque o diálogo e negociação junto à Prefeitura não adiantaram de nada. Desde o início da gestão, Edvaldo Nogueira não cumpre a Lei do Piso do Magistério, agora também não cumpre a Lei do Piso dos Agentes de Saúde e Combate a Endemias.

Como se não bastasse, o reajuste salarial de 7,5% concedido pela Prefeitura não favorece os servidores da Administração Geral que estão há 7 anos consecutivos sem reajuste e recebem pela tabela salarial deixada por João Alves em 2017. Para a Guarda Municipal, a Prefeitura aprovou um Plano de Carreira rejeitado pelo sindicato e que piorou a condição salarial da categoria.

A vice-presidente da CUT Sergipe, Ivônia Ferreira, participou do protesto do Sindipema levando o apoio da CUT aos servidores públicos de Aracaju desvalorizados pelo prefeito Edvaldo Nogueira.

“Precisamos dizer a Edvaldo Nogueira que nós somos empregados da população de Aracaju e que ele é pago com o dinheiro dos impostos igual a gente é, então nos respeite, pague o que deve, saia da escala de caloteiro porque professor não é caloteiro. Professor é trabalhador, a guarda municipal é formada por trabalhadores, assim como os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias que servem a esta sociedade aracajuana que o senhor tanto desrespeita”, criticou a professora Ivônia Ferreira.

Dirigente do Sindipema, o professor Cláudio de Brito leu o texto em formato de cordel de sua autoria:

TESTAMENTO DE EDVALDO JUDAS NOGUEIRA

Ao povo de Aracaju,

que sabe que de zabumba sou tocador.

Deixo uma mensagem de opressão ao trabalhador

que em Aracaju é servidor

Criei mesa de negociação,

mas respeito às categorias eu não tenho não!

Dinheiro tem em conta, mas não gosto de usar.

Investimento em política pública, para mim é somente gastar!

Para os guardas municipais,

trabalhadores que a segurança nos garante

Deixo um armengue de plano

que fica pior que antes!

Na saúde que a população tanto sofre!

Prometo a vocês que já escondi a chave do cofre.

E você, cidadão, quando me encontrar no posto de saúde,

saia de perto e não me cobre!

Ao professor, que finjo ter tanto amor

Faço de conta que me preocupo,

mas na verdade toco o terror!

Escola coloco no chão,

mas piso não respeito, não!

Terceirizo tudo sem compaixão!

E não me preocupo quando falta matrícula para o filho do cidadão!

Nesse triste momento me despeço.

E sei que triste aqui ninguém ficará.

Tem gente que até fogos soltará

Porém, sem peso na consciência eu confesso

que minhas maldades, com certeza, na história ficará!

Foto assessoria

Por Iracema Corso