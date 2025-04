SINDIJOR/SE realiza assembleia geral no Dia do Jornalista, 7 de Abril

No Dia do Jornalista, próxima segunda-feira, 7 de abril, será realizada a assembleia geral da categoria a partir das 19hs na sede do SINDIJOR/SE, na Rua Maruim, nº 767, no Centro de Aracaju.

Todos os profissionais e estudantes de jornalismo filiados e quites com suas obrigações sindicais podem participar para discutir e decidir a respeito dos temas:

a) Convenção Coletiva 2025-2026; b) Contribuição Assistencial; c) O que ocorrer.

Vice-presidenta da CUT/SE e diretora do SINDIJOR/SE, Caroline Santos reforça a convocação para a assembleia geral do Sindicato dos Jornalistas. “A presença e participação de todos é fundamental para fortalecer a luta e impulsionar todas as conquistas necessárias”, declarou.

Por: Iracema Corso