Sindijor-SE realiza evento gratuito para discutir os desafios da assessoria de imprensa

O tema será alvo de debate entre estudantes de jornalismo e jornalistas profissionais de Sergipe, no dia 07 de dezembro, das 9h às 12h. A proposta é oferecer uma troca de experiência para quem atua nos dois lados: o assessor de imprensa e o profissional que busca a notícia. O evento é uma realização do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (Sindijor-SE) e tem entrada gratuita para estudantes e filiados. Trabalhadores não sindicalizados e demais interessados pagam R$ 30.

O jornalista Felipe Martins será um dos palestrantes. Ele vai abordar os desafios do assessor de imprensa que trabalha com eventos culturais, além de levar sua experiência sobre a atuação junto aos veículos de comunicação na era digital. Felipe passou pela redação da TV Sergipe, trabalhou como produtor e repórter no site e televisão. Os jornalistas Fredson Navarro e Hivy Rafaela serão os mediadores.

Sobre assessoria de imprensa esportiva, o Sindijor-SE convidou os três jornalistas que comandam as notícias dos principais clubes do futebol sergipano: Victor Cardeal (Confiança), Júnior Matos (Sergipe) e Ianna Mendonça (Itabaiana). Para este tema, o repórter esportivo Guilherme Fraga e o repórter fotográfico Wendel Mandacaru serão os mediadores. O evento será realizado na sede da entidade sindical, situada na rua Maruim, 767, bairro Centro, na capital.

Fonte Sindijor-SE