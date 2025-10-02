Sindijus divulga programação do 5º Conjus: “O Judiciário que se reduz faz injustiça”

Com o tema “O Judiciário que se reduz faz injustiça”, congresso reunirá especialistas e trabalhadores do TJSE nos dias 3 e 4 de outubro para discutir conjuntura, carreira, condições de trabalho e os desafios do desmonte no tribunal.

Entre os dias 3 e 4 de outubro, Aracaju (SE) sedia o 5º Congresso Estadual dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Sergipe (Conjus). Com objetivo de debater os rumos da luta sindical no Judiciário sergipano, o encontro, promovido pelo Sindijus, tem como tema norteador “O Judiciário que se reduz faz injustiça” e ocorrerá de forma presencial, com a presença de servidores, delegados e observadores de todo o Estado.

O 5º Conjus é o maior espaço de deliberação democrática da categoria, onde se discutem conjuntura, condições de trabalho, carreira e os desafios impostos pelo desmonte em curso no TJSE. A programação inclui análises de conjuntura, palestras, debates, deliberações e atividades culturais, com a participação de especialistas e lideranças nacionais e locais.

A abertura acontece na sexta-feira (03), a partir das 18h, com credenciamento, sessão solene e análises de conjuntura local e nacional, conduzidas por Roberto Silva, professor e presidente da CUT/SE, e por Max Leno, economista do Dieese. No sábado (04), a programação terá início às 8h30 com a apreciação do regimento interno, seguida de palestras e discussões plenárias.

Neste ano, o evento terá a presença de Rafael Viegas, cientista político, doutor em Administração Pública e Governo (FGV) e autor do livro “Caminhos da Política no Ministério Público Federal” (Amanuense Livros, 2023). Ele ministrará a palestra “CNJ, supersalários da magistratura e arrocho para os trabalhadores do Judiciário”, onde tratará do impacto das decisões do CNJ no cotidiano da categoria e os caminhos para combater a manutenção de privilégios no Poder Judiciário.

“O tema escolhido para o 5º Conjus reflete a realidade dos últimos anos no Judiciário sergipano, marcado por fechamento de fóruns, ausência de concursos, desorganização estrutural e privilégios à magistratura. Será um espaço para reafirmarmos a resistência e construirmos, juntos, alternativas para defender um Judiciário justo para servidores e sociedade”, pontua Raul Laurence, coordenador de Formação Sindical do Sindijus.

Confira a programação completa:

Dia 03/10 – Sexta-feira

18h00 – Credenciamento

19h00 – Sessão solene de abertura

20h00 – Análise de conjuntura local – Roberto Silva, professor e presidente da CUT/SE

20h30 – Análise de conjuntura nacional – Max Leno, economista, mestre em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Brasília, técnico do Dieese na subseção da Condsef – Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal

22h00 – Jantar de encerramento

Dia 04/10 – Sábado

08h30 – Apreciação e votação do regimento interno do 5º Conjus

09h00 – Palestra: “CNJ, supersalários da magistratura e arrocho para os trabalhadores do Judiciário” – com Rafael Viegas, doutor em Administração Pública e Governo (FGV), autor do livro “Caminhos da Política no Ministério Público Federal”, pesquisador sobre os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público

11h00 – Palestra: “Do papel à prática: O impacto das normas na saúde do trabalhador do serviço público” – João Paulo Machado Feitoza, psicólogo da UFS, mestre e doutorando em Psicologia pela UFS

13h00 – Almoço

14h30 – Deliberação sobre linha de ação do sindicato, teses, moções e propostas de reforma estatutária

16h00 – Coffee break

16h15 – Continuidade das deliberações

18h00 – Plenária final

18h30 – Apresentação cultural de Reisado com o Grupo Estrelinha do Nordeste

19h00 – Confraternização de encerramento

