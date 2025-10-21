SINDIPROSE LAMENTA ACIDENTE EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO E ESCLARECE A ATUAÇÃO DOS PROVEDORES

O Sindicato dos Provedores de Internet de Sergipe (SindiproSE) lamentou o acidente ocorrido no dia 12 de outubro no bairro Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro, onde uma criança foi vítima de uma descarga elétrica.

A entidade expressou solidariedade à família e destacou que suas associadas atuam diariamente para garantir conectividade essencial a milhões de sergipanos aliada à preocupação com a segurança da população.

Segundo o sindicato, o acidente teria ocorrido após a substituição de um poste pela concessionária de energia, quando cabos de sustentação de internet, compartilhados com o sistema elétrico, ficaram excessivamente flexíveis, formando uma “barriga”.

O SindiproSE afirma que suas associadas estavam presentes no momento da operação e realizaram os ajustes necessários em seus cabos, mas que empresas terceirizadas da Energisa não observaram a fiação solta.

Há indícios de que um fio metálico de sustentação tenha tocado um condutor elétrico exposto não identificado, energizando indevidamente o trecho onde a criança se enroscou. A perícia oficial será crucial para esclarecer as causas do acidente.

A entidade ressalta que cabos de fibra óptica não possuem carga elétrica e só oferecem risco quando entram em contato com condutores energizados da rede elétrica. O sindicato pede maior coordenação da concessionária e protocolos claros de comunicação prévia sobre intervenções.

O SindiproSE informa ainda que ofereceu apoio à família da vítima, reafirmando seu compromisso com a segurança e a prestação de um serviço essencial à população sergipana.

Texto e foto assessoria