SINDIVIGILANTE-SE realiza ato para cobrar pagamento de salário

O Sindivigilante Sergipe convoca os colaboradores da empresa S.V.N Vigilância, a comparecerem juntos conosco a um ato que será realizado nesta segunda-feira, 23 de setembro de 2024, na porta da referida empresa.

Motivo do ato: “a referida empresa não vem cumprindo com as suas obrigações trabalhistas, junto aos seus colaboradores.” Queremos informar aos tomadores de serviços da referida empresa, que os próximos atos poderão acontecer em frente aos contratantes, uma vez que os mesmos são solidários com a causa.

Ao mesmo tempo, pedimos aos senhores tomadores dos serviços da empresa acima mencionada, que fiscalizem a referida empresa, e solicitem da mesma que essa cumpra com a suas obrigações trabalhistas. A empresa em questão, constantemente vêm atrasando os pagamentos aos seus colaboradores, descumprindo vários artigos e incisos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, além das cláusulas de nossa Convenção Coletiva de Trabalho – CCT.

Contamos com a presença de todos os que puderem comparecer.

Quem não luta pelos seus direitos, não é digno deles.

Unidos Somos Fortes!

Aracaju-Se, 22 de setembro, de 2024

ASCOM/SINDIVIGILANTE SERGIPE