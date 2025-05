SINDMUSE conquista vitória: sanfoneiros vão tocar no São João de Aracaju

Nesta quarta-feira, dia 28 de maio, às 10hs da manhã, a direção do Forró Caju vai se reunir com a prefeita Emília Corrêa para definir como será a participação dos sanfoneiros na programação de São João de Aracaju.

A audiência marcada é vitória da luta dos sanfoneiros e do SINDMUSE (Sindicato dos Músicos de Sergipe) que realizaram protesto na Câmara de Vereadores de Aracaju na manhã desta terça-feira, dia 27/5, contra a exclusão de músicos de Aracaju da programação do Forró Caju 2025. A Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) participou da manifestação representada pelo diretor João Fonseca.

Além dos protestos ao longo da semana, foram várias as entrevistas concedidas na mídia sergipana para expor a situação dos sanfoneiros de Aracaju que passam o ano esperando o São João e não estão na programação do Forró Caju 2025.

A exclusão na programação do Forró Caju 2025 foi o tema do diálogo travado por trabalhadores da música, sanfoneiros e dirigentes sindicais do SINDMUSE com vereadores e vereadoras de Aracaju nesta terça-feira, dia 27 de maio.

O sanfoneiro Juraci Cardoso Sousa que tem mais de 15 anos de Forró Caju revelou que é a primeira vez que fica fora da programação.

“Estamos brigando para que os vereadores entendam e a prefeita reveja sua atitude e nos coloque pra tocar num bairro. Os trios Pé de Serra estão sendo desvalorizados na nossa casa. Essa atitude de incluir os sanfoneiros vai ser boa para a economia da nossa Aracaju, para que o dinheiro circule aqui”, declarou Juraci.

Por intermédio da vereadora Sônia Meire (Psol), os sanfoneiros e o SINDMUSE chegaram a ser recebidos por Ricardo Vasconselos, presidente da Câmara de Aracaju, que viabilizou o diálogo com o presidente da Funcaju.

“Saímos aqui da Câmara com a garantia de que os sanfoneiros e músicos de Aracaju vão tocar no São João. Amanhã o diálogo da prefeita com a direção do Forró Caju será para encontrar a melhor forma de inserir os músicos na programação. Foi uma jornada cansativa de luta, mas estamos satisfeitos com o resultado. Só a luta alcança vitórias. Digo para todos os músicos de Sergipe que venham para a luta e venham construir o SINDMUSE com a gente porque é através da união que podemos mostrar o nosso valor artístico e profissional”, declarou Tonico Saraiva, presidente do SINDMUSE.

Texto e foto Iracema Corso