SINDMUSE convoca ato para terça na Câmara de Vereadores de Aracaju

Protesto pede o apoio de vereadores e vereadoras contra a exclusão de artistas de Aracaju

Para denunciar a redução de artistas sergipanos na programação do Forró Caju 2025, o Sindicato dos Músicos Profissionais de Sergipe (SINDMUSE), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT-SE), vai realizar uma manifestação na porta da Câmara de Vereadores de Aracaju, na próxima terça-feira, dia 27 de maio, a partir das 7h da manhã.

Tonico Saraiva, presidente do SINDMUSE, passou a semana denunciando na mídia sergipana que houve uma redução de mais de 50% de artistas sergipanos na programação do Forró Caju.

“Estamos indignados e insatisfeitos com a programação do Forró Caju 2025. Este é um evento que costuma contratar cerca de 280 artistas sergipanos e neste ano apenas 130 artistas sergipanos foram contratados. A programação deixou de fora artistas sergipanos de renome como Antônio Rogério, Chico Queiroga e vários outros. Sobre a contratação de músicos de Sergipe no Forró Caju, a prefeita está fazendo propaganda enganosa. E propaganda não enche barriga”, declarou Tonico Saraiva.

O presidente do SINDMUSE convida todos os músicos de Sergipe insatisfeitos com a programação a se somarem neste protesto que será na terça-feira, 27/5, às 7h da manhã, para cobrar uma atitude dos vereadores e vereadoras de Aracaju em defesa dos artistas sergipanos.

Por Iracema Corso