SINDMUSE SERGIPE ESTARÁ PRESENTE NO PRIMEIRO ENCONTRO DOS SINDICATOS DE MÚSICOS DO BRASIL, NO RIO DE JANEIRO

Nos dias 1 e 2 de novembro, sindicatos de trabalhadores da música dos estados de Sergipe, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo vão promover o 1º Encontro dos Sindicatos de Músicos do Brasil (1º Esmub), no Hotel Windsor Plaza, em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro.

O presidente do Sindmuse Sergipe, Tonico Saraiva, ressaltou a importância desta atividade que vai contar com assembleia geral e com a presença de sindicalistas representantes de músicos de várias partes do mundo.

“O Sindmuse Sergipe vai estar presente, levar sugestões, aprender com a experiência de outros sindicatos sobre o que já está sendo posto em prática em outros estados do Brasil. Participar dos debates com as gravadoras digitais, entre outros temas da atualidade. Vamos ouvir também os sindicatos de músicos da Inglaterra, Alemanha e de outros países. Vai ser um importante troca de experiência internacional”, destacou Tonico Saraiva.

O 1º Esmub conta com o apoio da Federação Internacional de Músicos (FIM), do SindMusiRJ e vai discutir sobre plataformas de streaming; direitos trabalhistas; acordos coletivos; saúde e segurança no trabalho; inteligência artificial e seus impactos nos músicos e na indústria; liberdade, igualdade e equidade no setor musical.

Estão confirmadas palestras com Eduardo Nascimento de Souza, do Escritório Regional do Ministério da Cultura no RJ; Dr. Edson Júnior, advogado da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Difusão Cultural e Artística no RJ; Leonardo de Marchi, professor da UFRJ e autor do livro A Indústria Fonográfica Digital: Formação, Lógica e Tendências; Cesar Andrade Machado de Morais, Coordenador-Geral de Regulação de Direitos Autorais e Intelectuais do MinC; Luciana Requião, Diretora do Trabalho no SindMusiRJ; Patrícia Rodrigues, representante do Movimento das Mulheres Sambistas do RJ; e Hudson Lima, Coordenador de Ópera e Música de Concerto da Funarte.

Com informações de https://musicaemercado.org/encontro-sindicatos-musicos-brasil/

Por: Iracema Corso