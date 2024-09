Síndromes gripais: Aracaju tem tendência de queda de 95% dos casos

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), registrou, na última semana, entre os dias 8 e 14 de setembro, uma tendência de queda de mais de 95% dos casos de síndromes gripais registrados na capital. Isso acontece em função do fim da sazonalidade e a redução de notificações e internamentos causados por problemas respiratórios.

O dado é do Observatório InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz, que monitora semanalmente os casos de Infecção Respiratória Aguda Grave (Srag). Das nove capitais do Nordeste, Aracaju e Recife são as únicas que apresentam probabilidade de queda acima de 95%. No entanto, Salvador apresenta tendência de aumento dos casos em 95%, seguida de São Luís e Fortaleza com probabilidade de aumento superior a 75%. João Pessoa aparece com chances de redução de 75%, e Maceió, Natal e Teresina seguem em estabilidade.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Taise Cavalcante, os dados são tratados de acordo com os indicadores de notificação e de internamento de todos os estabelecimentos de saúde de Aracaju, sejam eles públicos ou privados.

“É de obrigação dos estabelecimentos de saúde que os profissionais precisam notificar, obrigatoriamente, os casos em que as pessoas com infecções respiratórias agudas graves foram internadas em suas unidades de saúde. Esses dados seguem para o SIVEP Gripe, um Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, do Ministério da Saúde, com isso, será feita uma avaliação de qual vírus está circulando, qual a faixa etária com mais está sendo internada, etc. Com todos esses dados, o SIVEP Gripe realiza o monitoramento que mostra que desde a semana passada vem tendo uma probabilidade de queda de mais de 95% dos casos notificados e internados de gripes na forma mais grave”, explica Taise.

Junto a isso, a vacinação contra a influenza segue acontecendo em todas as 45 Unidades de Saúde da Família (USFs), em escolas e nos três shoppings da capital. No ano passado, 208.356 doses foram aplicadas. Já em 2024, 164.002 pessoas procuraram pelo imunizante que protege o organismo contra as formas mais graves das gripes.

Além disso, usuários com sintomas leves a moderados de síndromes gripais podem procurar a Unidade de Saúde da Família mais próxima ou o Centro de Atendimento e Triagem às Síndromes Gripais. Nos casos mais graves, onde a dificuldade de respirar é visível, é necessário procurar um serviço de urgência, como os hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva.

