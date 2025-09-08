SindSeg participa do Potencialize-se em Aracaju, com palestra de Alexandre Leal da CNSeg

O SindSeg BA/SE/TO esteve presente no Potencialize-se, evento promovido pelo Sincor-SE que reuniu profissionais do setor de seguros em Aracaju para um dia de capacitação e relacionamento.

Um dos destaques da programação foi a palestra de Alexandre Leal, Diretor Técnico de Estudos e de Relações Regulatórias da Confederação Nacional de Seguradoras (CNseg), que apresentou o tema “PDMS: O Caminho para o Crescimento do Mercado de Seguros”.

O PDMS e o crescimento do setor

O Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS) foi elaborado pela Confederação Nacional de Seguradoras (CNseg) em conjunto com suas federações associadas:

* FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais)

* FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida)

* FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar)

* FenaCap (Federação Nacional de Capitalização)

* Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados) .

Esse esforço conjunto prevê a participação de seguradoras, corretores e as federações, com o objetivo de aumentar o alcance dos produtos de seguros, previdência aberta, saúde suplementar e capitalização entre a população brasileira.

Segundo Leal, o Brasil ainda apresenta uma presença reduzida do seguro no cotidiano das pessoas e das empresas, e a meta é ampliar em 20% o número de segurados até 2030. “Estamos apresentando as iniciativas que já estão em andamento e, principalmente, como o corretor de seguros pode se engajar nesse movimento, desempenhando um papel fundamental para que esse objetivo seja alcançado”, destacou.

Papel estratégico do corretor e presença em Sergipe

Durante sua fala, o executivo reforçou que o sucesso do PDMS depende da capilaridade do setor e da proximidade com a população. “É fundamental levar essa informação a todo o Brasil, estar perto de onde o seguro é vendido, de onde a população está e de onde o corretor atua. A melhor forma de fazer isso é olho no olho, colocando-nos à disposição para explicar o que estamos planejando e como cada profissional pode se engajar ainda mais”, ressaltou.

Leal destacou ainda a importância da presença em Sergipe como parte desse esforço nacional: “Vir para Aracaju é um passo importante no processo de ampliação do conhecimento sobre o nosso setor, trazendo informação qualificada para que os corretores possam atuar de maneira ainda mais estratégica”, finaliza.

Na foto, da esquerda para direita estão Cybele Neumman, representante do Sindicato das Seguradoras em Sergipe, Camila Barreto, gerente executiva do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins e Alexandre Leal, Diretor Técnico de Estudos e de Relações Regulatórias da Confederação Nacional de Seguradoras (CNseg).

Fonte e foto: Rodrigo Alves, Assessor de Imprensa do Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins.