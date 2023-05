SINPSI convida psicólogos para I Encontro Sindical de Profissionais da Psicologia

Na próxima segunda-feira, dia 22 de maio, acontece o 1° Encontro Sindical de Profissionais de Psicologia de Sergipe. Todas as psicólogas e psicólogos de Sergipe, filiados e não filiados ao SINPSI (Sindicato dos Psicólogos de Sergipe) são convidados a participar. A atividade é gratuita e será às 19hs, na sede do SINDALESE (Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Sergipe), localizado na Rua Alu Campos, nº 67, Farolândia, Aracaju/SE.

Segundo a presidenta do SINPSI Daiana Alves, existem mais de 4 mil psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia; ou seja, em Sergipe o número de profissionais da Psicologia é ainda superior. “O nosso objetivo principal é conhecer as psicólogas, os psicólogos e a realidade dos seus locais de trabalho em Sergipe”.

Os profissionais da Psicologia têm um papel muito importante a desempenhar em favor da saúde integral da população brasileira.

A presidenta do SINPSI, Daiana Alves, esclareceu que o 1° Encontro Sindical dos Profissionais de Psicologia de Sergipe será a oportunidade de levantar demandas dos psicólogos de Sergipe, conhecer a realidade, apresentar propostas e as lutas que estão sendo enfrentadas.

Dia: 22/05/2023 (segunda-feira)

Hora: 19hs

Local: SINDALESE (Rua Alu Campos, nº 67, Farolândia, Aracaju/SE

