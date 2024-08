SINTECT/SE protesta contra exploração de trabalhadores

Desde a zero hora de segunda-feira, dia 19 de agosto, os trabalhadores dos Correios de Sergipe deram início à greve geral por tempo indeterminado para pressionar a empresa a conceder melhores condições de trabalho e valorização.

Às 7h da manhã, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios (SINTECT/SE) e trabalhadores dos Correios de Aracaju, Propriá, Lagarto e Pirambu iniciaram protesto na porta dos Correios da Rua Acre, no Bairro Siqueira Campos em Aracaju.

O secretário Geral do SINTECT/SE, declarou que a proposta concedida pelos Correios não atende à reivindicação da categoria e foi rejeitada na assembleia geral da última quinta-feira, dia 15 de agosto.

“A proposta apresentada não é boa para os trabalhadores porque a nossa data base é agosto e não podemos aceitar que o nosso reajuste só seja pago no ano que vem. O abono salarial é bom, mas não entra no salário e nem conta pra aposentadoria. Os R$ 50 no tíquete de alimentação é uma migalha, não é compensação nenhuma. E precisamos avançar na conquista do nosso Plano de Saúde, concurso público e condições de trabalho”, destacou Jean Marcel.

Além do Estado de Sergipe, também estão em greve por valorização e melhorias nas condições de trabalho os trabalhadores e as trabalhadoras dos Correios nos estados Rio de Janeiro, Alagoas, Maranhão, Ceará, além das cidades de São Paulo, Bauru e Santos.

