SINTESE realiza assembleia geral unificada no próximo dia 30 de julho

No próximo dia 30 de julho, às 9h, no Continguiba Esporte Clube, professoras e professores, da ativa e aposentados, tanto da rede estadual, como das redes municipais, vão se reunir em assembleia geral unificada com uma pauta densa.

Redes municipais

Professores de vinte e seis municípios sergipanos estão em uma luta árdua desde o início do ano pela atualização do piso salarial do magistério. Os prefeitos destas 26 cidades ainda não atualizaram o piso e o receio é de deixarem esta pendência para a nova administração. O SINTESE recorreu ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) para que se garanta o cumprimento da lei e se atualize o piso, mas ainda sem resposta. Tudo isso será tratado na assembleia.

Além disso, serão discutidas ações de lutas por concurso público e contra os municípios que estão realizando contratações temporárias de professores de forma precária. Será discutida também uma carta-compromisso com a educação pública a ser apresentada aos candidatos e candidatas a prefeitos e prefeita nos 74 municípios filiados ao sindicato.

Aposentados

A luta de aposentados e aposentadas também está na pauta. Serão discutidas ações de luta pela devolução dos 14% confiscados dos(as) aposentados(as) pelo Governo do Estado.

Rede estadual

O SINTESE vem buscando incansavelmente a retomada da negociação com o Governo de Sergipe e o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, que infelizmente ainda não aconteceu apesar da promessa do Estado de voltar a conversar com a categoria. E a frente de luta por esta negociação também está na pauta da assembleia do dia 30 de julho.

Os professores da rede estadual reivindicam: descongelamento da GATI (Gratificação de Tempo Integral), do triênio e de gratificações fixas reajustáveis, que estão há dois anos congeladas; garantia da recuperação do poder aquisitivo do Magistério Público Estadual, em relação às perdas salariais acumuladas, no período de 2012 até 2024; melhorias nas condições de trabalho e nas estruturas físicas das escolas; retorno dos auxílios internet e tecnológico; convocação de concurso público para Rede Estadual de Ensino.

A pauta da assembleia também traz a Conferência Estadual e as pré-conferências de Educação do SINTESE.

A assembleia geral unificada das redes estadual e municipais de ensino acontece no próximo dia 30 de julho, às 9h, no Cotinguiba Esporte Clube, que fica na avenida Augusto Maynard, 13, bairro São José, em Aracaju.

Por Elisângela Valença