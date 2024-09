SINTS promove Seminário para fortalecer a luta de educadores sociais

‘A Participação do educador social no movimento sindical e no controle social’ foi o tema do Seminário do Sints (Sindicato dos Educadores Sociais de Sergipe), realizado na última sexta, dia 20 de setembro, na sede do SINDISAN (Urbanitários do Saneamento e Água), em Aracaju.

Lilian Pereira, presidenta do SINTS, destacou que um dos objetivos do Seminário foi unificar ainda mais a categoria de todos os educadores sociais do estado de Sergipe.

“Além disso, queremos mostrar que os educadores podem sim protagonizar lutas para além dos equipamentos de assistência social. Nosso objetivo é também conscientizar os educadores para que eles possam entrar no movimento sindical, participar das lutas e agregar nas conquistas dos trabalhadores”, declarou Lilian Pereira.

A atividade também foi realizada em comemoração ao dia do educador social, celebrado na data do aniversário de Paulo Freire, referência teórica fundamental para a categoria dos educadores sociais.

“Sempre que possível estaremos juntos e cooperando com o SINTS. Fazemos parte da bancada do SUAS. O trabalho do educador social é peça-chave para a para a política de assistência social. Sem eles, nós não conseguiríamos aplicar a política de assistência no dia-a-dia”, afirmou a dirigente do SINDASSE (Assistentes Sociais), Helba Melo Cardoso.

A presidenta do SINPSI (Psicólogos), Daiana Alves, reforçou a importância da categoria dos educadores sociais no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). “Somos parceiros neste fazer social junto com os técnicos, os psicólogos e assistentes sociais que atuam nos Crass, Creas e nos Abrigos. Nossa relação profissional enriquece o atendimento ao público mais vulnerável. Tanto em Aracaju, como no estado inteiro, são estes profissionais que atuam diretamente com os usuários do SUAS”, registrou Daiana.

A presidenta do SINPSI, Daiana Alves acrescentou que os psicólogos se somam com o SINTS também na luta por melhorias nos salários e nos direitos dos trabalhadores.

Foto assessoria

Por Iracema Corso