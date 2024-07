Sinttra comemora entrega de Área de Vivência no Terminal D.I.A

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Aracaju (Sinttra) estiveram, ontem, 29, na inauguração da Área de Vivência do Terminal de Integração do Distrito Industrial de Aracaju (D.I.A) juntamente com trabalhadores rodoviários.

O espaço foi entregue com grande satisfação para os colaboradores do sistema do transporte rodoviário, de acordo com o presidente do Sinttra. “Este era mais um Terminal que estava precisando ter um espaço como esse para que os motoristas e demais funcionários pudessem ter mais conforto e comodidade no dia-a-dia. Estamos muito felizes com mais uma conquista e esperamos que logo a empresa Viação Atalaia cumpra com a reivindicação do Sinttra, que é o projeto de área de vivência do Terminal da Atalaia”, explica Miguel Belarmino.

Os trabalhadores rodoviários têm acesso ao local durante todo o expediente com direito a um suporte básico dentro do espaço. “A área de vivência contém dois banheiros, uma mesa e cadeiras para quatro pessoas usufruírem ao mesmo tempo, tanto para refeição como para descanso, além de possuir microondas, bebedouro, ventilador, pia, tudo para uso exclusivo dos rodoviários”, afirma o presidente do Sinttra.

O fiscal da empresa Modelo, João Batista Santos, elogiou o espaço e disse que todo benefício é bem vindo. “Ficou muito legal, porque antes não tinha onde tomarmos um café, ter um banheiro mais limpo, um local de repouso para descansar e até mesmo pra usufruir do tempo de descanso pra resolver algo particular de forma mais sossegada, sem ter alguém te interrompendo pedindo informação. Então, o que vier de bom pra os colaboradores, a gente agradece”, afirma.

O motorista Ademir do Santos trabalha para a empresa Viação Atalaia e agradece pela área construída. “Estávamos precisando muito de um espaço como esse, temos muito que agradecer. Muitas vezes o banheiro de fora ficava entupido, roubavam as torneiras e ficávamos sem água e agora não teremos mais esses problemas. Temos um espaço exclusivo com tudo limpo e organizado”, explica.

A área de vivência surgiu em uma reunião entre o Sinttra, as empresas de transporte e órgãos públicos, como Smtt e Prefeitura de Aracaju. O espaço foi cedido pela Prefeitura de Aracaju e a obra foi realizada pela empresa Viação Atalaia.

Ascom/Sinttra