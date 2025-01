SINTTRA MARCA PRIMEIRA REUNIÃO DO ANO COM O SETRANSP PARA INICIAR A MESA DE NEGOCIAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Aracaju (SINTTRA) mais uma vez, começa o ano, em reunião com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp-Aju) para tratar sobre a convenção coletiva.

A reunião realizada dia 7, com a presidência do Setransp foi para dar início às primeiras discussões sobre a convenção coletiva. “Todos os anos a gente já inicia com uma reunião para dialogar com a classe patronal, pois achamos importante já buscar por melhorias para a categoria, obter novas conquistas, para quando chegarmos na data da convenção, já estarmos com tudo alinhado”, explica o presidente do Sinttra, Miguel Belarmino.

A presidente do Setransp, Raíssa Cruz, falou da importância da antecipação dessas reuniões com o Sindicato. “O setor está ciente que é importante começar essas tratativas com a categoria, estabelecer calendário de discussões, e reafirmamos essa preocupação diante a instabilidade do setor e das próprias empresas”.

Na ocasião, foram estabelecidas datas das próximas reuniões para a definição das cláusulas da Convenção Coletiva.

Texto e foto Ascom/Sinttra