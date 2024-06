Sinttra realiza ação em prol do bem-estar de associados da empresa Viação Atalaia

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Aracaju (SINTTRA) realizou, ontem, 12, uma ação para os trabalhadores da empresa Viação Atalaia, com o objetivo de apresentar alguns dos serviços que são oferecidos aos seus associados.

O diretor de comunicação do Sinttra, Allan Marques, fala que a ação beneficia os trabalhadores sindicalizados e afirma que este trabalho deve se estender com as outras empresas de transporte público. “Trouxemos para a empresa Viação Atalaia, o serviço de corte de cabelo, de farmácia e atendimento odontológico, pois acreditamos na importância do bem-estar dos nossos associados. Ficamos felizes em poder contar com parcerias para ajudar na melhoria da autoestima dessas pessoas. A ação está acontecendo pela primeira vez aqui e deve continuar com as demais empresas de transportes”, afirma.

Segundo o auxiliar de serviços gerais da Viação Atalaia, Everaldo Santos, a ação o ajudou, pois ele não tem o hábito de ir ao médico, apenas em caso de urgência. “Estou gostando muito da ação, porque não costumo ir ao médico e hoje, vou ter a oportunidade de saber como está minha pressão, minha glicemia e também vou aproveitar para cuidar da parte odontológica”, explica.

Já o auxiliar técnico da Viação Atalaia, Luiz Carlos Santana, disse estar satisfeito com a ação realizada entre o Sinttra e a empresa que trabalha. “Quando acontece ações como essa é muito bom, porque não precisamos nos deslocar até o Sindicato, e aí ganhamos tempo, já que estamos sendo atendidos no próprio local de trabalho. Hoje, cortei os cabelos e vou aproveitar os serviços de farmácia. Vou completar onze anos que trabalho aqui e sou agradecido pelo o que me proporcionam”, afirma.

Cledenilson Nascimento, gerente da Clin Digital, fala da parceria do Sinttra e da participação da empresa pela primeira vez na ação da Viação Atalaia. “Estamos hoje aqui pela primeira vez, em parceria com o Sinttra para oferecer benefício odontológico para todos os colaboradores associados e que trabalham nesta empresa. O nosso objetivo é diminuir a taxa de abstenção dos colaboradores em suas avaliações odontológicas e, também, fomentar cada vez mais essa parceria com o sindicato. Estamos disponíveis com a nossa unidade móvel a todos os filiados ao Sinttra, sempre que nos solicitarem”, disse.

Ascom/Sinttra