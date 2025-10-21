Sistema Atalaia Comunicação fará transmissão multiplataforma do Pré-Caju

O Sistema Atalaia de Comunicação se prepara para uma das maiores coberturas do ano, o Pré-Caju 2025, que acontece de 14 a 16 de novembro, em Aracaju. A emissora promete uma operação multiplataforma com transmissões ao vivo pela TV Atalaia e pelo YouTube, além da participação da Rádio Metropolitana FM, que estará na avenida com flashes diretos da folia.

Em um ano marcante, no qual a TV Atalaia celebra 50 anos de história, a cobertura reforça o compromisso do grupo com inovação, qualidade audiovisual e conexão com o público sergipano.

A operação envolve cerca de 30 profissionais dos setores Comercial, Produção, Tecnologia, Inovação e Jornalismo. No comando das transmissões estarão Jessika Cruz e Lohan Lima, com reportagens de Vanessa Porto na avenida e Vitória Costa junto aos trios. Cléverton Santos assina os conteúdos especiais e bastidores exibidos durante a programação. Nesta edição, a transmissão ao vivo contará ainda com a participação especial de Léo Bala, repórter da Record Bahia. A estrutura será montada na Orla de Atalaia, com estúdio fixo e contêiner de operação que nesta edição ganham novo visual, cenografia vazada e mais conforto para a equipe. Entre as novidades está o drone Avata, que captará imagens aéreas próximas aos foliões e trios, garantindo ângulos inéditos e uma experiência ainda mais imersiva.

A cobertura também será transmitida via TVRO (parabólica digital), alcançando mais de 450 mil telespectadores em diversas regiões. A programação especial inclui o “Esquenta Pré-Caju”, apresentado por Louise Wini aos sábados, e o “Minuto Pré-Caju”, com Genildo Góis, trazendo boletins rápidos nos intervalos da TV. Durante os três dias de festa, a TV Atalaia exibirá flashes e transmissões ao vivo diretamente da avenida. Na sexta (14), as entradas acontecem a partir do Camarote Aju, com repercussão nas redes sociais e no YouTube. No sábado (15), a transmissão será ao vivo na TV aberta das 14h às 19h45, com continuidade exclusiva no digital. No domingo (16), a festa segue de forma totalmente online, a partir das 14h. Serão cerca de 16 horas de cobertura, unindo jornalismo, entretenimento e muita interação com o público.

Para o diretor de Novos Negócios da TV Atalaia, Carlos Eduardo Marques, o Pré-Caju vai além da diversão, fomentando diversos setores do estado. “O Pré-Caju é um dos eventos mais importantes do país e gera fluxo e receita para o estado. Nossa cobertura aproxima o público da festa e cria uma experiência diferenciada tanto para o telespectador quanto para os clientes”, afirmou.

Rádio Metropolitana leva a energia da avenida ao ar

Integrante do Sistema Atalaia, a Rádio Metropolitana FM também marcará presença na folia com uma estrutura de mais de 10 m² instalada em frente ao Hotel Sesc Atalaia. De lá, repórteres farão entradas ao vivo com entrevistas, informações de trânsito e bastidores do evento.

Segundo o diretor da emissora, Rinaldo Soares, a rádio tem intensificado sua presença nas ruas nas semanas que antecedem o Pré-Caju. “A Metropolitana está promovendo o Pit Stop Esquenta Pré-Caju, com distribuição de abadás e muita interação com o público, reforçando nossa sintonia com a energia do carnaval fora de época”, destacou.

Folia, público e grandes atrações

O Pré-Caju 2025 – considerado uma das maiores prévias carnavalescas do país – reunirá grandes nomes da música, como Bell Marques, Ivete Sangalo, Léo Santana, Saulo Fernandes e Xanddy. No Camarote Aju, o público poderá curtir Wesley Safadão, Claudia Leitte e Banda Eva. O percurso, com cerca de quatro quilômetros, passará pela Passarela do Caranguejo e pela Avenida Santos Dumont, encerrando nas proximidades do Farol da Coroa do Meio. A expectativa é reunir cerca de um milhão de foliões de diversos estados, consolidando o evento como o maior do calendário cultural e turístico de Sergipe.

Entre os parceiros comerciais confirmados na cobertura da TV Atalaia estão Petrox, Banese Card, Comercial Aliança, Maratá, Netiz, Primasa Camel, Let’s Make, Eco Parque Sergipe e Gbarbosa. A presença dessas marcas reforça a dimensão da transmissão e o papel do Sistema Atalaia como o principal grupo de comunicação integrado do estado.

Texto e foto NV Assessoria