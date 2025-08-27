Sistema Comércio é homenageado no lançamento do Guia Sergipe Trade Tour

A diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, representou o Sistema Comércio na solenidade de lançamento da 19ª edição do Guia Sergipe Trade Tour, realizada na última terça-feira, 26/08, no salão de eventos do Hotel Sesc Atalaia.

A instituição foi homenageada pelos relevantes trabalhos empreendidos pelo presidente do Sistema Comércio, Marcos Andrade, por intermédio do Projeto Vai Turismo – uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que visa integrar propostas, conectar instituições e recomendar políticas públicas que estimulem o desenvolvimento sustentável de destinos turísticos brasileiros.

Aparecida Farias ressaltou a importância da publicação para a divulgação dos produtos e serviços turísticos do Estado e informou que pelo segundo ano consecutivo, o Sesc assina a capa do Guia Sergipe Trade Tour, destacando nesta edição as belezas naturais de Itabaiana, seu potencial econômico e a presença da instituição naquele município.

Em 2022 o Sesc inaugurou a Unidade Itabaiana com ampla estrutura de lazer, para receber os turistas que visitam o município e atender os comerciários da região.

Foto/Ascom (Diretora Regional do Sesc ao lado da editora do Guia, Waldete Zampieri)

Sesc/SE