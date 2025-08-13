E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 13 de agosto de 2025
Sistema Faese/Senar abre processo seletivo para estágio em Jornalismo

O Sistema Faese/Senar abre processo seletivo para contratação de estagiário(a) de jornalismo. As inscrições serão realizadas entre os dias 13 e 19 de agosto, exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento de formulário eletrônico clique aqui e faça a sua inscrição.

Requisitos e benefícios

A vaga exige que o candidato esteja cursando, no mínimo, o 4º (quarto) período de graduação universitária em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo; possuir Coeficiente de Rendimento (CR) igual ou superior a 6,0; e não exercer função de estagiário(a) em outra instituição.

O Sistema Faese/Senar oferecerá bolsa de estágio no valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), além de vale-transporte e seguro de vida. A carga horária será de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 6 (seis) horas diárias.

Etapas do processo

O processo seletivo será realizado em três fases: recrutamento, análise documental e entrevista. Os interessados devem preencher o formulário disponível no site e anexar os documentos exigidos.

O edital completo está disponível aqui.

Ascom Senar Sergipe

