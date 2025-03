SISTEMA FECOMÉRCIO DE SERGIPE, EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ARACAJU, REALIZA O “FAROL DE HISTÓRIAS”

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, realizou no último sábado, 22, o “Farol de Histórias”, um grande evento cultural no Farol do Bairro Farolândia, promovendo um dia de lazer, história e desenvolvimento econômico para a população. A ação faz parte do compromisso do Sistema Fecomércio com a valorização da cultura local e o incentivo ao empreendedorismo.

O evento contou com uma programação diversificada, incluindo apresentações musicais, exposições temáticas e uma feira de empreendedorismo e gastronomia. Famílias, turistas e moradores da capital puderam desfrutar de uma experiência única, resgatando a importância histórica do Farol e promovendo o sentimento de pertencimento à cidade.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, celebrou a realização do evento. “Nosso compromisso é fomentar ações que fortaleçam o comércio, o turismo e a cultura local. Parcerias como essa são essenciais para criar oportunidades e impulsionar a economia criativa, beneficiando a população e os empreendedores da cidade”, destacou.

Além das atrações culturais, o evento destacou o papel do empreendedorismo criativo, reunindo expositores de diversos segmentos, como artesanato, gastronomia e colecionismo. Participantes elogiaram a iniciativa e ressaltaram a importância de ações que incentivem a economia local e fortaleçam a identidade cultural aracajuana.

“A gente quer trazer essa sensação de pertencimento ao povo de nossa cidade. Aqui tem história, temos um símbolo de nossa cultura. Nesse evento, reforçamos a importância de valorizar a identidade aracajuana e compartilhar conhecimento”, afirmou o secretário de Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sociocultural de Aracaju, promovendo eventos que unem lazer, cultura e oportunidades de negócios para a comunidade. A iniciativa reforça a importância da parceria entre o setor público e o setor privado na construção de uma cidade mais dinâmica e acolhedora.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 Sindicatos Patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Texto e foto ascom Fecomércio