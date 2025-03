Sistema Fecomércio firma parceria estratégica com a Prefeitura de Aracaju

Com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do turismo em Aracaju, a Fecomércio Sergipe e a Prefeitura Municipal assinaram, nesta quinta-feira (06), um termo de fomento para o desenvolvimento de projetos voltados à promoção e valorização do destino Aracaju ao longo de 2025. A iniciativa será coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur) e visa ampliar a projeção da capital sergipana em cenários nacional e internacional.

Para o presidente da Fecomércio Sergipe, Marcos Andrade, a parceria representa um passo estratégico para consolidar Aracaju como um destino ainda mais atrativo. Andrade lembrou que o turismo em Sergipe cresceu +8,4% em 2024, superando a média nacional, posicionando Sergipe, que tem como grande atrativo, Aracaju, no terceiro lugar de crescimento do turismo nacional.

“Esse compromisso firmado com a Prefeitura reforça o potencial do turismo como vetor de desenvolvimento econômico. Com a programação que apresentamos, incluindo projetos como Bem-vindo ao País do Forró, São João na Praça, Semana S e Natal Iluminado, conseguiremos dinamizar os espaços urbanos e fomentar o setor. Além disso, a realização de feiras estratégicas, como a Aquipesc e o Innovation Day, será um diferencial para atrair visitantes e gerar oportunidades. Crescemos 8,4% no turismo em 2024 e movimentamos mais de 630 milhões na economia das atividades. Queremos, com essa parceria, ampliar ainda mais esses resultados que gerarão mais emprego e renda para o povo de Aracaju”, afirmou.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, destacou a relevância da parceria para a economia do município. “O turismo é uma das grandes ferramentas de geração de emprego e renda. Com essa colaboração entre a Prefeitura e a Fecomércio, poderemos acelerar o desenvolvimento do setor e ampliar nossas metas. Essa união de esforços permitirá que Aracaju seja promovida de forma ainda mais ampla, atraindo turistas e movimentando nossa economia”, ressaltou.

Segundo o secretário da Setur Aracaju, Fábio Andrade, a colaboração permitirá a participação do município em eventos e feiras de relevância nacional, como a Feast Tour e a Abav Expo. Além disso, a parceria garantirá a presença constante da cultura aracajuana em pontos estratégicos da cidade, oferecendo aos visitantes uma experiência autêntica e envolvente. “Teremos atividades em locais icônicos como o Farol da Farolândia, o Mirante da 13 de Julho e a Feira da Praça Tobias Barreto, além de iniciativas culturais no bairro Industrial e na Orla Pôr do Sol. Tudo isso contribuirá para um turismo mais estruturado e dinâmico”, explicou.

O presidente do Sistema Fecomércio, com a presença dos representantes dos eventos apoiados pelo sistema, assim como dos diretores regionais de Sesc, Aparecida Farias e Senac, Nilson Lima, reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do turismo como alavanca econômica, contribuindo para a geração de empregos e o desenvolvimento sustentável do setor em Aracaju. A parceria com a Prefeitura representa mais um marco na trajetória da entidade em prol do crescimento do comércio, serviços e turismo no estado.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 Sindicatos Patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Ascom Fecomercio – Foto: Karla Tavares/Secom PMA