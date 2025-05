SISTEMA FECOMÉRCIO DE SERGIPE MARCA PRESENÇA NO 40º CONGRESSO NACIONAL DE SINDICATOS EMPRESARIAIS

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe participa ativamente do 40º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNSE), que acontece nesta semana, na capital paulista. O evento é organizado pelo Sincomércio Bauru e reúne representantes de sindicatos empresariais de todo o país para debater temas fundamentais para o fortalecimento do setor.

A delegação sergipana, liderada pelo presidente do Sistema Fecomércio, Marcos Andrade, participa de todas as atividades do evento, representando com destaque os interesses do comércio sergipano. Todos os sindicatos empresariais filiados à Fecomércio Sergipe integram a comitiva.

Em um movimento estratégico de promoção cultural e turística, a delegação sergipana apresenta o projeto “Bem-vindo ao País do Forró”, levando aos participantes do congresso um pouco das tradições e da riqueza cultural dos festejos juninos de Sergipe, que movimentam a economia, o turismo e a cultura do estado. A proposta é ampliar a visibilidade dos festejos, destacando Sergipe como um destino turístico imperdível neste período.

“Participar do CNSE é uma oportunidade ímpar para dialogarmos sobre os desafios do sindicalismo empresarial e também para mostrar ao Brasil as potencialidades do nosso estado. Com o projeto ‘Bem-vindo ao País do Forró’, estamos promovendo Sergipe como um destino que alia cultura, economia criativa e hospitalidade”, destacou o presidente Marcos Andrade.

O 40º CNSE conta com uma programação robusta, distribuída em painéis e mesas redondas que abordam questões centrais para o sindicalismo empresarial contemporâneo. Entre os principais temas em debate estão as relações sindicais, os desafios da gestão empresarial, o direito aplicado às entidades sindicais, a importância da comunicação estratégica para os sindicatos e a análise do cenário econômico para o comércio de bens, serviços e turismo.

“Esses encontros são fundamentais para que possamos atualizar nossas estratégias e fortalecer ainda mais o papel dos sindicatos empresariais como protagonistas do desenvolvimento econômico regional e nacional”, afirmou Marcos Andrade.

Além dos debates técnicos, o evento promove um ambiente propício para a troca de experiências entre lideranças empresariais de todo o país, estimulando a formação de redes e a construção de parcerias institucionais.

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe mantém, ao longo do evento, o networking de divulgação dos festejos juninos, apresentando aos participantes materiais promocionais, música tradicional e informações sobre o ciclo festivo, que mobiliza milhares de turistas e impulsiona diversos segmentos da economia sergipana.

Texto e foto Marcio Rocha