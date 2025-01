SISU: Vereador Rodrigo Fontes fala sobre demora na divulgação dos resultados

O vereador Rodrigo Fontes (PSB), atento às demandas que envolvem a juventude, de maneira especial, os estudantes, fala sobre os impactos causados pela demora na liberação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (SISU) nesta edição de 2025. Os resultados do SISU foram divulgados na manhã desta segunda-feira (27), um dia após o previsto, devido a problemas técnicos, segundo o Ministério da Educação (MEC). O SiSU teve 254.899 candidatos aprovados em universidades públicas, segundo o Ministério da Educação (MEC).

“Em primeiro lugar parabenizo os 5.888 foram aprovados estudantes que tiveram um resultado positivo nesta segunda-feira conquistando a aprovação. Porém preciso observar que a demora na liberação deste resultado, que deveria ter ocorrido ontem, aumenta sobremaneira a ansiedade na vida destes estudantes que se dedicaram ao longo de tanto tempo e aguardavam com grande expectativa estas informações”, salientou o vereador.

Rodrigo Fontes destaca ainda a ocorrência de algumas falhas do sistema neste ano de 2025. “Apesar da liberação do resultado na manhã de hoje, o processo apresentou uma falha significativa, a ausência das classificações nas listas de espera, deixando candidatos sem informações essenciais para tomar decisões sobre as opções de curso”, observou o vereador.

Nas ultimas edições o Sisu permitia que os alunos visualizassem a posição nas listas de espera para as duas opções de cursos escolhidas, isso proporcionava o planejamento por parte destes estudantes. Este ano, de acordo com relatos de estudantes, a lista de aprovados, inicialmente foi disponibilizada em arquivos de Excel confusos, e os candidatos não aprovados na 1ª chamada ficaram sem acesso às posições, dificultando a análise de quanto faltava para conquistar a vaga.

De acordo com o MEC, ao todo, o processo seletivo recebeu a inscrição de 1.310.781 candidatos, que concorreram a 261.779 vagas em 6.863 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior. O número de inscritos cresceu 3% em relação a 2024, quando 1.271.301 participaram da seleção.

O processo seletivo registrou 2.505.979 inscrições, pois cada inscrito pode escolher até dois cursos. Considerando a ampla concorrência , as várias modalidades de cotistas e as ações afirmativas próprias das instituições, o Sisu registrou 6.342.684 inscrições. Os candidatos não selecionados na chamada regular podem manifestar interesse em participar da lista de espera até 31 de janeiro. Para isso, basta acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Texto e foto Miza Tâmara