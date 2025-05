Skate é nova modalidade nos Jogos da Primavera e mobiliza jovens atletas em Sergipe

Na 41ª edição dos Jogos da Primavera, uma novidade empolgante ganha espaço entre as modalidades esportivas: o skate. A estreia da modalidade já atraiu 34 alunos atletas de escolas públicas e particulares, marcando um passo importante na valorização e inclusão de esportes urbanos no calendário oficial do estado.

A Escola Municipal João Oliva Alves, localizada no bairro Santa Maria, em Aracaju, lidera o número de inscritos. A instituição tem sido exemplo de incentivo ao esporte, com o apoio do instrutor Armando Badá, responsável por preparar os jovens talentos tanto na escola quanto em treinos mensais realizados no Parque dos Cajueiros – praça administrada pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) que abriga uma das principais pistas de skate da cidade.

“O skate representa muito mais do que manobras radicais. Ele é uma ferramenta de inclusão, de cidadania e de formação. Estamos muito felizes em trazer essa nova modalidade para os Jogos da Primavera e ver o entusiasmo dos nossos jovens”, destacou a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

Os treinos, que começam com noções básicas de equilíbrio e controle, já mostram resultados promissores. “A gente vê o brilho nos olhos das crianças. Muitos estão começando agora, mas o talento é visível. Com incentivo e estrutura, vamos ter grandes nomes surgindo aqui”, afirmou o instrutor, que também coordena um projeto social de iniciação ao skate no bairro Aruana, com atendimento para 40 crianças e jovens.

Entre os participantes, Eduardo Rocha, de 8 anos, aluno da João Oliva, que vai competir pela primeira vez e não esconde a empolgação. “Sempre gostei de skate, mas agora estou treinando pra valer e quero muito ganhar”, disse o jovem atleta, enquanto se prepara para mais um treino.

A Seel reforça que a inclusão do skate nos Jogos da Primavera é parte de um movimento mais amplo de valorização dos esportes urbanos e do acesso ao esporte para todos os jovens sergipanos.

Foto: Ascom/Seel