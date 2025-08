SKATE RETORNA AOS JOGOS DA PRIMAVERA APÓS 34 ANOS COM PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS VETERANOS E NOVA GERAÇÃO

Após 34 anos fora do quadro oficial de modalidades, o skate está de volta aos Jogos da Primavera, em sua 41ª edição, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da Secretaria de Estado da Educação (Seed).

O retorno do esporte marcou não apenas um reencontro com a história, mas também a consolidação de uma nova geração de talentos e a afirmação do skate como potência olímpica e ferramenta de inclusão.

Em uma cena que mistura nostalgia, paixão e renovação, atletas que participaram da última edição com skate nos Jogos, em 1991, estiveram presentes agora como organizadores, incentivadores e técnicos. Um dos presentes foi Sérgio Guerra, que hoje atua como treinador.

“É emocionante ver o skate voltar com força. Em 1991, éramos garotos lutando para que nosso esporte fosse respeitado. Hoje, estamos aqui formando novos atletas, dentro de um evento oficial do Governo do Estado. Isso é histórico”, disse Sérgio Guerra ao acompanhar seus alunos competindo.

A modalidade, que agora integra oficialmente os Jogos Olímpicos, vem crescendo exponencialmente no Brasil e em Sergipe. O retorno do skate aos Jogos da Primavera reflete esse movimento e reforça o compromisso do Estado com a diversidade esportiva e a inclusão social.

Para o vice-presidente da Federação Sergipana de Skate, Armando Badá, a reinserção da modalidade no calendário oficial é um marco para o esporte no Estado. “O skate sempre esteve vivo nas ruas, nas pistas e na cultura urbana. Faltava esse reconhecimento institucional. Com o apoio da Seel e da Seed conseguimos dar esse passo tão importante. Hoje, temos crianças da rede pública e privada competindo lado a lado, com igualdade e respeito”, ressaltou.

Ao todo, 21 crianças, de escolas públicas e particulares, participaram das competições nas categorias A e B, demonstrando talento, criatividade e espírito esportivo. Para muitos, foi o primeiro contato com uma competição oficial. Para outros, o início de um sonho olímpico. A competição aconteceu na manhã de hoje na pista de skate coberta localizada no bairro Industrial.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância da reintegração da modalidade ao maior evento esportivo estudantil de Sergipe. “O skate representa muito mais do que uma prática esportiva. Ele é uma linguagem jovem, democrática e de resistência. Estar de volta aos Jogos da Primavera, com atletas que fizeram história agora como mentores, é um símbolo do que queremos para o esporte sergipano: memória, renovação e oportunidade”, frisou.

Pais, professores e técnicos acompanharam com entusiasmo as baterias realizadas em pista montada especialmente para o evento. O clima de celebração foi reforçado pelas histórias inspiradoras de superação e descoberta vividas pelos participantes.

Para a aluna da rede estadual Alicia Santos, a competição que até então parecia uma brincadeira de escola, começa agora a ser levada a sério. “Sempre quis andar de skate e nunca pensei que teria a chance de competir. Estou feliz e nervosa”, revelou.

Também presente esteve o atleta Samuel Santos, da Escola Zumbi dos Palmares, do município de Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana. Samuel é contemplado pela Bolsa Atleta Sergipe na categoria infantil. “Treinei muito para estar aqui e quero mostrar tudo o que eu sei e conquistar uma medalha”, afirmou.

Premiação

Na categoria de 8 a 11 anos, os vencedores no masculino foram: Samuel Santos (1º lugar, E.E. Zumbi dos Palmares), Davi Mecenas (2º lugar, Liceu) e Aylton Thiago (3º lugar, Colégio Anísio Teixeira).

No feminino, o pódio foi formado por Melissa Lima (1º lugar, Pró Mundo), Alicia Santos (2º lugar, Colégio João Oliva) e Layla Louise Santos (3º lugar, Colégio João Oliva).

Já na categoria de 12 a 14 anos, o destaque no masculino foi Luiz Batista, do SESI, que garantiu o primeiro lugar.

No feminino, a campeã foi Maria Eduarda Santos (Colégio Anísio Teixeira), seguida por Violeta Coda (2º lugar, Colégio Dinâmico).

Na classificação geral por escolas, o Colégio Anísio Teixeira ficou em 1º lugar, seguido pelo Colégio João Oliva em 2º e pela Escola Estadual Zumbi dos Palmares em 3º lugar.

Foto: Ascom/Seel