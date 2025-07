SmartZoo traz a magia da natureza selvagem para a cidade de Aracaju

Exposição gratuita e inédita em Sergipe proporciona uma jornada animatrônica através do mundo animal no RioMar Shopping

Mais uma vez, o RioMar Aracaju brinda o público de todas as idades com uma atração inédita em Sergipe: a SmartZoo, uma verdadeira imersão no mundo animal. A exposição está em cartaz na Praça de Eventos Rio, com acesso gratuito e audiodescrição.

Inspirada em um grande safári, a mostra convida os visitantes a embarcarem em uma jornada fascinante por diferentes habitats, entre réplicas de animais que habitam selvas e savanas. Girafas, elefantes, leão, zebras, crocodilo, gorila e até uma cobra gigante fazem parte do elenco de 22 espécimes, que ganham vida por meio de movimentos realistas e sons que recriam o comportamento dos bichos.

A tecnologia é um dos destaques da experiência. Os animais animatrônicos foram desenvolvidos com grande nível de detalhamento, tanto na aparência quanto na sonorização e nos efeitos de movimento, oferecendo ao público uma sensação de estar frente a frente com as criaturas em seus habitats naturais.

A cenografia, assinada por arquitetos especializados, contribui para a imersão, com ambientes modernos e cenários que simulam as paisagens típicas de cada animal. O resultado é uma combinação de educação, entretenimento e tecnologia, proporcionando uma vivência inédita para o público sergipano.

De acordo com a gerente de Marketing do RioMar Aracaju, Danielle Sônego, a atração é mais uma iniciativa que reforça o compromisso do shopping em oferecer experiências singulares para a população. “A SmartZoo é uma exposição inédita na cidade e uma oportunidade única para que as famílias tenham acesso gratuito a uma experiência de entretenimento de alto nível, que alia diversão, aprendizado e tecnologia”, destaca.

O acesso é gratuito. Basta realizar um cadastro prévio no App RioMar Aracaju e resgatar o “ZooPass”, que será o seu passaporte para essa aventura inesquecível. O funcionamento segue o mesmo horário do shopping, ou seja, de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Sobre a SmartMix

A empresa é reconhecida por seu portfólio impressionante de atrações de animais gigantes robotizados, como Mundo Jurássico, Dragões e Natureza Gigante, além de experiências imersivas como Brinquedoteka, Xperience – Ciência e Diversão, e Super Games. A empresa também se destacou com as turnês nacionais das exposições O Fantástico Corpo Humano e Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano, consolidando sua posição como pioneira no entretenimento educativo e inovador no Brasil.

Foto: Arquivo RioMar Aracaju – Lotti+Caldas Comunicação