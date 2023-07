SMS alerta que 132.054 não comparecerem às consultas agendadas

Marcar consulta, ir ao médico, agendar exames, retornar ao médico. Normalmente esse é o passo a passo que o cidadão cumpre para manter a saúde em dia. No entanto, as unidades de saúde municipais enfrentam o desafio do absenteísmo, que ocorre quando o paciente não comparece a uma consulta agendada. Este ano, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), identificou que, de janeiro a junho, 132.054 pessoas deixaram de comparecer às consultas agendadas.

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, mensalmente são agendados mais de 500 mil procedimentos entre exames e consultas. “Para acompanhar a liberação do procedimento e evitar a falta, o usuário tem a opção de se deslocar até a Unidade Básica de Saúde para consultar a liberação com o auxílio dos colaboradores da recepção, assim como acessar o Portal da Saúde ou mesmo o aplicativo Mais Saúde Cidadão. Dessa forma, é possível acompanhar se o exame, a consulta ou outros procedimentos foram liberados, como também cancelar, caso não possa comparecer na data agendada e agendar uma nova data”, explica.

Outra opção para o cancelamento de consultas com antecedência é entrar em contato com a Ouvidoria da SMS pelo central telefônica 0800 729 3534, escolher o número destinado ao tipo de agendamento efetuado inicialmente, avisar o cancelamento e agendar uma nova data para dar continuidade aos cuidados com a saúde.

O absenteísmo gera custos e perda de eficiência para o município, que poderia agendar novas consultas nesses horários. Diversos fatores podem influenciar as faltas e não cancelamentos de consultas agendadas: esquecimento, falta de priorização, imprevistos, não percepção das consequências, falta de responsabilidade social, entre outros.

A coordenadora da Rede de Atenção Primária da SMS, Anne Sousa, ressalta que as consequências oriundas do absenteísmo envolvem usuários, trabalhadores e gestores, sendo o usuário o mais prejudicado e implicando na descontinuidade do cuidado no adiamento da resolução da demanda de saúde.

“Após levantamento realizado no primeiro semestre de 2023, a Rede de Atenção Primária vem registrando faltas às consultas nas Unidades Básicas de Saúde. O número de absenteísmo reforça a importância de a população comparecer às consultas ou avisar com antecedência, visto que o não comparecimento dos usuários torna-se prejudicial para assistência de saúde à comunidade. É necessário conscientizar também que aquele usuário que realizou o agendamento, mas não foi continua com a necessidade da assistência, e será levado a realizar novo agendamento, acarretando o aumento do prazo de espera para a realização de uma determinada consulta”, destaca a coordenadora Anne Sousa.

A atualização dos dados cadastrais dos usuários é outro fator importante para a manutenção da comunicação entre os pacientes e as UBSs. É recomendado que o usuário mantenha seus dados sempre atualizados, como endereço e um telefone de contato. Os usuários podem criar métodos para não esquecer tanto o agendamento, quanto a atualização dos dados, a exemplo de deixar sinalizado e anotado a data de sua consulta em locais visíveis na casa.

Fonte: AAN