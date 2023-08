SMS aplica mais de 1.200 doses de vacinas durante Ação no Shopping Prêmio em Socorro

Com o objetivo de garantir a proteção da população socorrense contra doenças e vírus, a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), planeja diversas estratégias para ampliar a cobertura vacinal, um exemplo foi o Ponto Fixo de Multivacinação, instalado no Shopping Prêmio, de quinta a domingo, das 13h às 19h, durante todo o mês de julho. O resultado da ação foi bastante positivo, mais de 1.200 doses de vacinas foram aplicadas.

A equipe de Imunização disponibilizou todas as vacinas de rotina, contra a Covid-19 e a Influenza para todos os públicos que estavam com doses em atraso ou no prazo correto para receber a vacinação. A ação foi uma oportunidade para atualizar a caderneta de vacina e atender todas as pessoas, uma vez que, a ação foi realizada até o primeiro horário da noite e durante o final de semana.

A gerente de Imunização, Rani Kelle Correia, destaca a importância da ação. “Essa ação ocorreu por meio de uma parceria bastante importante, pois o Shopping Prêmio é um local que tem um grande movimento de pessoas, principalmente, nos finais de semana. O ponto fixo de multivacinação ampliou a cobertura vacinal e faz parte das ações estratégicas adotadas pelo município para facilitar o acesso aos imunizantes. Ficamos muito felizes pelo resultado alcançado”, disse a gerente.

Foto assessoria