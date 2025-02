SMS Aracaju conscientiza sobre doenças de Lúpus, Fibromialgia, Alzheimer e Leucemia

Um período para informar, prevenir e cuidar. O mês de fevereiro é dedicado à conscientização sobre quatro doenças que afetam milhões de pessoas: Lúpus, Fibromialgia, Alzheimer e Leucemia. Representadas pelas cores roxa e laranja, essas enfermidades exigem atenção, informação e tratamento adequado.

Para reforçar a importância do diagnóstico precoce e do cuidado com a saúde, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promoverá diversas ações voltadas à prevenção, orientação e assistência médica ao longo do mês. A programação vai englobar palestras, atendimentos especializados e ações educativas para informar a população e incentivar o autocuidado.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2024, houve um aumento de 8% nos diagnósticos precoces de doenças autoimunes e neurodegenerativas em comparação ao ano anterior, o que reforça o papel das iniciativas de conscientização.

O Lúpus é uma doença autoimune que faz com que o próprio sistema imunológico ataque órgãos e tecidos saudáveis, provocando inflamações que podem afetar rins, pulmões, pele e articulações. Segundo o Ministério da Saúde, o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é a forma mais séria da doença e também a mais comum afetando aproximadamente 70% dos pacientes. Em sua maioria, mulheres em idade fértil.

Já a Fibromialgia é uma síndrome que provoca dores crônicas por todo o corpo, além de fadiga intensa, distúrbios do sono e sintomas de ansiedade e depressão. A condição pode surgir após eventos traumáticos ou infecções. Apesar de não ter uma causa totalmente esclarecida, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) calcula que a fibromialgia afeta cerca de 3% da população, sendo a maioria mulheres.

O Alzheimer, por sua vez, é uma doença neurodegenerativa progressiva que compromete as funções cognitivas, resultando na perda de memória, alterações de comportamento e dificuldades nas relações sociais. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Seis por cento delas têm a doença de Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz).

A Leucemia, representada pela cor laranja na campanha, é um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos do sangue, comprometendo o sistema imunológico. Entre os sintomas estão fadiga intensa, anemia, manchas roxas na pele e perda de peso. O tratamento pode incluir quimioterapia e, em alguns casos, a necessidade de um transplante de medula óssea. No entanto, a compatibilidade entre doador e paciente é rara, tornando a doação de medula um ato essencial para salvar vidas.

A SMS reforça que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para garantir qualidade de vida e acesso ao tratamento adequado.

