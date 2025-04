SMS e Conselho Municipal discutem as condições de trabalho e cuidado com o trabalhador

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju inicia nesta terça-feira, 8, as Conferências Regionais de Saúde da capital. O evento, que tem como tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, é o momento essencial para debater e fortalecer as políticas de saúde voltadas para a classe operária.

As atividades serão iniciadas pela primeira região que abrange as Unidades de Saúde da Família (USFs) Augusto Franco, Antônio Alves e Augusto César Leite. A abertura será às 13h30, na ONG A Chave do Futuro, situada na Avenida Monteiro Lobato, 354, bairro Atalaia.

Para a secretária municipal da saúde, Débora Leite, “esse é um momento importante para a saúde pública de Aracaju, onde o trabalhador do município terá a oportunidade de somar com a gestão, trazendo suas propostas e enriquecendo o debate”.

A presidente do Conselho Municipal da Saúde, Núbia Santana, avalia que a participação popular é fundamental nesse processo. “Então, vocês, trabalhadores do município de Aracaju, até mesmo aquele trabalhador invisível, nós precisamos torná-lo visível. Junte-se a nós. Controle social, gestão. Precisamos nos somar para ajudar numa condição de política pública com qualidade”, reforçou.

A Conferência Regional seguirá até o dia 16 de abril, percorrendo todas as oito regiões de Aracaju. A programação inclui debates, rodas de conversa e apresentação de propostas que serão levadas à 1ª Conferência Extraordinária Municipal de Saúde e a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora que acontecerão nos dias 29 e 30 de abril, no Porto Farol Eventos.

A iniciativa representa uma oportunidade valiosa para que trabalhadores de diferentes segmentos contribuam diretamente na construção de políticas públicas mais inclusivas, equitativas e eficazes.

Por Ascom/SMS