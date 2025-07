SMS Aracaju emite nota de esclarecimento sobre defasagem nos atendimentos

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS) vem a público esclarecer que a defasagem no número de atendimentos com médicos endocrinologistas na rede pública municipal é uma realidade que se arrasta há mais de dois anos, fruto do desmonte e sucateamento da saúde pública herdado da gestão anterior.

Desde o início da atual administração, esforços vêm sendo envidados para reestruturar os serviços especializados e ampliar o acesso da população aos atendimentos na área de endocrinologia. Nesse sentido, a SMS informa que já está em curso a ampliação dos atendimentos de endocrinologia no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR) e que está em fase final de formalização uma parceria com a Sociedade Médica de Sergipe (SOMESE), por meio da qual serão realizados mutirões de consultas com médicos endocrinologistas, com foco especial em pacientes com diabetes.

O início dos atendimentos e dos mutirões está previsto para ocorrer nos próximos 30 dias, representando um avanço concreto na redução das filas de espera por consultas especializadas na capital.

Ressalte-se, por fim, que todas essas informações relativas às medidas de ampliação do acesso e à celebração da referida parceria foram devidamente comunicadas ao Ministério Público Estadual. No entanto, infelizmente, tais ações, que se encontram em fase iminente de execução, não foram consideradas quando da propositura da ação civil pública.

A Secretaria reafirma seu compromisso com a transparência e com a garantia do direito à saúde da população aracajuana, e seguirá trabalhando de forma responsável para reverter os prejuízos acumulados ao longo dos anos e qualificar cada vez mais os serviços prestados pelo SUS em Aracaju.

Ascom Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju