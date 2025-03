SECRETARIA MUNICIPAL INICIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE 2026-2029

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), já deu início ao processo de construção do Plano Municipal da Saúde 2026-2029.

Nesta segunda-feira (10), todas as diretorias e coordenações da rede municipal se reuniram para alinhar estratégias e definir diretrizes para os próximos quatro anos.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, destacou a importância da participação ativa dos profissionais da rede no planejamento. “Reunimos as diretorias e coordenações para que possam identificar as ações prioritárias. Esse é um processo que envolve toda a equipe municipal e também contará com a colaboração de especialistas, universidades e sociedades médicas. O objetivo é encontrar soluções inovadoras para os desafios da saúde pública em Aracaju”, explicou.

Durante o encontro, foram apresentadas ferramentas de gestão que serão utilizadas para estruturar o plano. As equipes terão um papel fundamental nesse processo, contribuindo com diagnósticos e propostas que reflitam a realidade do atendimento à população.

A diretora de Vigilância e Assistência em Saúde, Gabriela Carvalho, ressaltou que o planejamento é essencial para garantir investimentos responsáveis e direcionados às reais necessidades da população. “Precisamos ouvir as coordenações, entender as demandas e aplicar os recursos de forma estratégica, para que o atendimento seja mais eficiente e resolutivo”, afirmou.

O cronograma prevê reuniões semanais entre as equipes, encontros mensais com a diretoria e debates setoriais para detalhar as ações. A previsão é que o Plano Municipal da Saúde 2026-2029 seja concluído em julho, consolidando um planejamento participativo e alinhado às necessidades da população aracajuana.

Foto: Ascom/SMS