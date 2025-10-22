SMS prorroga campanha Outubro Rosa no shopping RioMar Aracaju

Em razão da grande procura pelos serviços de saúde disponibilizados, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) prorrogou, até o dia 31 de outubro, a campanha alusiva ao Outubro Rosa, em funcionamento no RioMar Aracaju. A ação, que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, segue oferecendo uma série de atendimentos gratuitos voltados à saúde da mulher.

Entre os serviços disponíveis estão o exame clínico ginecológico e citopatológico do colo do útero (Papanicolau), exame clínico das mamas com encaminhamento para mamografia quando indicado, agendamento de mamografias conforme protocolos do Ministério da Saúde, além da vacinação contra o HPV — destinada a meninas de 9 a 14 anos não vacinadas e jovens de 15 a 19 anos, 11 meses e 29 dias —, atualização da caderneta vacinal e ações educativas sobre prevenção e detecção precoce do câncer.

O espaço de atendimento funciona no Piso L1, ao lado da Kalunga, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Em virtude do Dia do Servidor Público, no dia 27 de novembro (segunda-feira), o atendimento não será realizado, retornando normalmente na terça-feira, 28, no mesmo horário.A prorrogação da campanha reforça o compromisso da Secretaria Municipal da Saúde em garantir o acesso da população aos cuidados preventivos e ao fortalecimento da rede de atenção à saúde feminina.

