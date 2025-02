SMTT abre inscrições para o Passeio Ciclístico pelos 170 anos de Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), por meio da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET), realizará no dia 9 de março o tradicional Passeio Ciclístico em homenagem ao aniversário da cidade, que estará completando 170 anos no dia 17 de março. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas de duas maneiras: online, pelo site www.smttaju.com.br e pelo Instagram da SMTT (link na bio ).

A coordenadora da CET, Monike Barbosa, informa que as inscrições também podem ser realizadas presencialmente, no local da concentração, que será às 7h na Colina do Santo Antônio e saída às 8h. Os participantes poderão levar 1kg de alimento não perecível, que após o passeio será doado às instituições sem fins lucrativos.

O evento é aberto a todas as idades, e a estimativa é de 3.500 participantes. O percurso do passeio é de 10 km, passando pelas avenidas Simeão Sobral, Rio Branco, Ivo do Prado, travessa José de Faro, rua Santa Luzia, avenidas Augusto Maynard e Beira Mar até a rua jornalista Santos Santana, encerrando o passeio no Parque da Sementeira.

Monike Barbosa explica, ainda, que a inscrição feita de maneira online e antecipada otimiza o fluxo, diminui a fila e garante o recebimento do Kit e o adesivo do sorteio no local. Ela ressalta, também, que essa é uma oportunidade de comemorar o aniversário da cidade em família e de maneira sustentável.

“Não é uma corrida, é um passeio para contemplar as nossas paisagens junto com a equipe da SMTT, que estará direcionando o passeio, e mostrando a importância de andar de bicicleta, de alternar os veículos que as famílias utilizam”, declarou.

Ao final do passeio, já no Parque da Sementeira, os ciclistas participarão dos sorteios de diversas bicicletas e outros brindes.

Fonte SMTT