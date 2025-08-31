SMTT altera trânsito em Aracaju na segunda para a 88ª Corrida do Fogo Simbólico

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) realizará alterações no trânsito nesta segunda-feira, 1º de setembro, durante a 88ª edição da Corrida do Fogo Simbólico na Praça Fausto Cardoso, evento que dará início à programação da Semana da Pátria. Alguns bloqueios e desvios serão necessários para garantir a segurança viária durante o evento, que será realizado a partir das 8h30.

Segundo o coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, um dos bloqueios será no cruzamento da Avenida Ivo do Prado com a Rua Campos. “Os veículos que trafegam na Ivo do Prado no sentido praias-centro terão que desviar para a rua Campos, e de lá buscar ruas alternativas para chegar ao seu destino. Os agentes da SMTT também farão o bloqueio no cruzamento da Avenida Barão de Maruim com a Ivo do Prado. Assim, os motoristas que seguem pela Barão em direção ao Rio Sergipe terão que desviar à direita, na Rua Dom José Thomaz. Já para quem segue pela Rua Vila Cristina, terá que dobrar à esquerda na Barão de Maruim, e buscar as vias alternativas para chegar ao seu destino”, explicou.

Outros pontos também terão alterações. Agentes da SMTT farão um bloqueio na Rua Geru, próximo à Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), e o tráfego de veículos em direção ao leste será desviado para a Rua João Pessoa. Já na Avenida Rio Branco, os veículos que seguem no sentido praias deverão desviar à direita pela Travessa Hélio Ribeiro.

Transporte Público

Por conta do evento, algumas linhas de ônibus terão os itinerários alterados durante o período da Corrida do Fogo Simbólico. Confira:

SENTIDO 13 DE JULHO / MERCADO

Rua Campos

Rua Itabaiana

Rua Itabaianinha

Rua Apulcro Mota

Av. Antonio Cabral

Av. Simeão Sobral

Terminal Mercado

SENTIDO 13 DE JULHO / MERCADO

Rua Campos

Rua Itabaiana

Rua Itabaianinha

Tv. Helio Ribeiro

Terminal Centro

SENTIDO BARÃO DE MARUIM / CENTRO

Barão De Maruim

Rua Santa Luzia

Rua Riachuelo

Rua Itabaiana

Rua Itabaianinha

Tv. Helio Ribeiro

Terminal Centro

SENTIDO BARÃO DE MARUIM / MERCADO

Barão De Maruim

Rua Santa Luzia

Rua Riachuelo

Rua Itabaiana

Rua Itabaianinha

Rua Apulcro Mota

Av. Antonio Cabral

Av. Simeão Sobral

Terminal Mercado

SENTIDO MERCADO / 13 DE JULHO

Tv. Helio Ribeiro

Rua Capela

Rua Arauá

Barão De Maruim

Rua Santa Luzia

Av. Augusto Maynard

SENTIDO MERCADO / BARÃO DE MARUIM

Tv. Helio Ribeiro

Rua Capela

Rua Arauá

Barão De Maruim

Rua Santa Luzia

Av. Augusto Maynard

Foto: Ascom/SMTT