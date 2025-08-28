SMTT altera trânsito na Orla de Atalaia para a 24ª Parada LGBT+ de Sergipe

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju realizará algumas alterações no trânsito no próximo domingo, 31, durante a realização da 24ª edição da Parada LGBT+ de Sergipe, evento apoiado pela Prefeitura de Aracaju. O evento será realizado na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, e contará com a presença de 22 agentes de trânsito, distribuídos em nove viaturas e quatro motocicletas, que farão a segurança viária e organização do trânsito.
De acordo com o coordenador de Trânsito da SMTT, Walter Faro, a partir das 12h será iniciado o fechamento da Passarela do Caranguejo, local da concentração e saída dos trios elétricos. Já a partir das 15h, os agentes iniciarão os bloqueios das ruas transversais à avenida Santos Dumont, para que haja o deslocamento dos trios que seguem da Passarela do Caranguejo até o retorno do Hotel SESC. “Durante todo o evento, o fluxo de veículos na Orla de Atalaia no sentido norte estará bloqueado. Já para quem estiver vindo no sentido em direção a Praia da Cinelândia, o fluxo será desviado para a rua Pastor Martin Luther King”, explicou.
Ainda segundo o coordenador, o fluxo do trânsito no sentido sul será liberado gradativamente conforme o último trio for avançando de volta para o local de início, na Passarela do Caranguejo. A previsão é que às 22h todo o fluxo já esteja liberado em ambos os sentidos.
Segundo o coordenador de Transportes Públicos da SMTT, Joandeson Soares, o ponto de táxi existente nas proximidades dos Arcos da Orla estará disponível para quem quiser optar por esse meio de transporte.
