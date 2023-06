SMTT ampliará itinerário da linha de ônibus 004 que atende o Santa Maria

A partir desta sexta-feira, dia 2, a população do bairro Santa Maria que utiliza o transporte coletivo contará com uma novidade: o itinerário da linha 004 – Santa Maria/Mercado, será estendido até o residencial Jardim Santa Maria, beneficiando quem reside ou circula pela região.

Com a ampliação do trajeto, a linha 407 – Residencial Jardim Santa Maria/DIA via Padre Pedro será extinta. A 004 – Santa Maria/Mercado opera todos os dias e tem intervalos menores. Superintendente municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, Renato Telles explica que a ampliação do itinerário da 004 era um pleito da comunidade.

“O trajeto final da linha 004 era a Ponta da Asa, ou seja, antes do Residencial Jardim Santa Maria, mas agora, com a alteração no itinerário, a linha irá até o residencial, que tem um grande número de moradores. Analisamos o pleito da comunidade, estudamos o comportamento do sistema e estamos ampliando o percurso da linha para beneficiar quem utiliza o transporte coletivo no bairro Santa Maria”, detalha.

O superintendente acrescenta ainda que a frota da 004 – Santa Maria/Mercado será ampliada para melhor atender os moradores do residencial. “Além de estender o itinerário até o Residencial Jardim Santa Maria e ampliar a frota, o ramal 004 terá também aumento do número de viagens. São mudanças que facilitarão o deslocamento de quem circula pela região”, completa Renato Telles.

