SMTT Aracaju amplia frota do transporte coletivo para o Fasc

Com o objetivo de garantir maior comodidade e acessibilidade para os participantes do 39º Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), que ocorrerá nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa a ampliação da frota de ônibus e a implementação de horários extras para atender ao evento. A medida foi tomada em resposta à solicitação da Prefeitura de São Cristóvão, com o objetivo de garantir maior comodidade para o público participante.

A operação do transporte coletivo será reforçada para facilitar o deslocamento dos participantes com a SMTT de Aracaju, adotando uma operação especial semelhante à realizada em grandes festividades de Aracaju. O superintendente da SMTT, tenente-coronel Silvio Prado, destacou que a prioridade é oferecer facilidade no transporte de quem prestigiará as apresentações e atrações culturais do festival.

“A SMTT de Aracaju está atendendo à solicitação da Prefeitura de São Cristóvão e, durante o Fasc, vamos disponibilizar mais ônibus e horários extras para garantir a comodidade de quem participará do evento. O Fasc é uma grande festa cultural, e, assim como fazemos em Aracaju durante eventos como o Pré-Caju e o Forró Caju, estamos organizando uma operação especial de transporte coletivo para atender à demanda do público”, afirmou o superintendente da SMTT Aracaju, tenente-coronel Silvio Prado.

Transporte Público

A operação será intensificada com ônibus extras e horários alternativos para atender aos horários fora do expediente normal. Durante o festival, os terminais de integração da capital funcionarão até meia-noite, retornando à operação às 4h. Para a madrugada, especialmente nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, dois veículos extras da linha 307 – São Cristóvão/Zona Oeste estarão disponíveis aos passageiros às 0h, 2h e 4h, saindo da região do evento e passando pela rodovia João Bebe Água, com destino ao Terminal Zona Oeste.

Além disso, durante o dia, outras linhas também terão reforço em suas frotas, como a linha 311 – Rita Cacete/Zona Oeste, a linha 312 – Pedreira/Zona Oeste, e a linha 713 – São Cristóvão/Mercado, que passará pela Osvaldo Aranha. Essas linhas terão horários ampliados e ônibus extras para garantir o fluxo contínuo de passageiros durante o evento.

O aumento da frota e os horários ampliados visam garantir a melhor experiência de deslocamento para os visitantes e moradores que participam do Fasc, além de contribuir para a redução do uso de transporte individual e dos impactos no trânsito da região.

A SMTT recomenda aos participantes que fiquem atentos aos horários e locais de embarque e desembarque das linhas e que utilizem o transporte coletivo para evitar congestionamentos, garantindo uma experiência mais tranquila durante o evento.

Fonte e foto SMTT