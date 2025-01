SMTT DIALOGA COM REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO SOBRE MELHORIAS PARA A CATEGORIA

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT) recebeu nesta sexta-feira (10), representantes do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju (Sindatran) para tratar sobre o aprimoramento do plano de carreira dos agentes de trânsito da capital.

Durante a reunião, o superintendente da SMTT Aracaju, Nelson Felipe destacou o compromisso da nova gestão em estabelecer um diálogo transparente e produtivo com a categoria, buscando uma solução que atenda às necessidades dos servidores e respeite as condições orçamentárias do município.

“O diálogo com a categoria é essencial para avançarmos de forma objetiva e responsável. Durante minha gestão anterior, iniciamos as discussões sobre o plano de carreira, e agora vamos retomar as negociações com uma série de encontros para ajustar os detalhes. Acredito que ajustes pontuais são necessários para construir uma proposta viável e justa para os agentes de trânsito”, afirmou Nelson Felipe.

O assessor de comunicação do Sindatran, Juliano Andrade, ressaltou que o sindicato já possui um projeto de plano de carreira em andamento, que está sendo revisado pela gestão. “Este encontro foi fundamental para alinharmos nossas expectativas com a nova administração. O projeto de plano de carreira do sindicato está em análise e, se necessário, estamos dispostos a discutir novas propostas. Aguardamos um retorno para dar continuidade às negociações”, afirmou Andrade.

Foto – Ascom SMTT