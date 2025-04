SMTT Aracaju readequa linha Augusto Franco/Centro via Siqueira Campos

Como parte do projeto da Prefeitura de Aracaju de reequilíbrio das linhas de ônibus, com foco na otimização dos trajetos, redução do tempo de viagem e melhoria contínua da qualidade do serviço à população, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) anunciou uma importante readequação na linha 703 do sistema de transporte coletivo, com o objetivo de melhorar o serviço prestado à população da capital e da região metropolitana.

A linha 703, que antes era denominada Augusto Franco/Centro via Siqueira Campos, passará a se chamar 703 – D.I.A./Centro via Siqueira Campos a partir desta quinta-feira, 10. A mudança vem acompanhada de um ajuste no percurso, que agora será mais curto, beneficiando especialmente os usuários que embarcam no Terminal D.I.A e transitam pelo bairro Siqueira Campos.

Segundo André, representante da SMTT, a decisão foi baseada em uma análise detalhada do sistema e da demanda de passageiros. Ele explica que muitos usuários da antiga linha 703 já estavam utilizando a linha 01 – Augusto Franco/Bugio, que realiza praticamente o mesmo trajeto, mas com maior frequência e eficiência.

De acordo com a SMTT, a linha Augusto Franco/Bugio conta com 32 ônibus em operação e oferece um intervalo de apenas 4 minutos entre as viagens, garantindo agilidade e conforto. Em contrapartida, a linha 703 vinha operando com baixa demanda, o que levou a superintendência a buscar uma solução inteligente e eficaz.

Foto: Ascom/SMTT