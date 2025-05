SMTT atende 610 ligações e contabiliza 51 acidentes na última semana

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou o balanço das ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) na última semana. Entre os dias 18 e 24 de maio, foram atendidas 610 ligações, tendo como principais infrações sinistros de trânsito e estacionamento irregular.

Dentre os principais registros, 51 foram referentes a colisões de trânsito, tendo 40 sinistros sem vítimas e 11 com vítimas. Também houve o registro de 96 ocorrências relativas a estacionamento irregular, sendo 55 envolvendo veículos estacionados em guia rebaixada (estacionamento irregular em garagem privada). Além disso, foram computados sete infrações por estacionamento em vagas de idosos/PCD e cinco bloqueios viários.

O coordenador do CCO, Fábio Bulandeira, reforçou a sua preocupação com os dados da última semana e lembrou da influência das fortes chuvas nos números. “Com a situação das chuvas que caíram com uma certa intensidade na capital, nós recebemos algumas demandas com elevação de água e precisamos fazer algumas intervenções com os agentes de trânsito, realizando alguns bloqueios e desvios buscando rotas alternativas para a população”, afirmou.

A SMTT reforça que a Central de Controle Operacional permanece em funcionamento 24 horas por dia e pode ser acionada através do número 118, para atender a população em situações emergenciais e coibir práticas irregulares no trânsito da capital.

Foto: Ascom/SMTT