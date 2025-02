SMTT CRIA SEIS VAGAS EXCLUSIVAS DE CARGA E DESCARGA NO CENTRO DE ARACAJU; CONFIRA ONDE SÃO OS LOCAIS

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju criou, de forma inédita, seis pontos de carga e descarga no Centro da capital. Desde o mês de janeiro, os comerciantes que precisam fazer a descarga dos seus produtos para as suas lojas agora dispõem desses espaços exclusivos para essa finalidade. As áreas ficam nos seguintes locais: rua Itabaianinha, após a agência dos Correios; rua Apulcro Mota, ao lado da Farmácia Pague Menos; rua Divina Pastora, ao lado do antigo Bompreço; rua Florentino Menezes, nos fundos do GBarbosa, e também em frente a loja Amazonas Decorações; e na rua Santa Rosa, ao lado da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese).

Esses pontos possuem uma área de 18 metros, com capacidade para o estacionamento de, no mínimo, dois caminhões. As áreas estão delimitadas por uma baia amarela e sinalização vertical e horizontal.

Segundo o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, esta iniciativa vai garantir que os comerciantes do Centro possam se organizar de maneira mais apropriada para carga e descarga de materiais. Muitas pessoas, principalmente os comerciantes, reclamavam bastante porque precisavam abastecer os seus estabelecimentos, e acabavam estacionando em locais que eram proibidos, atrapalhando o fluxo. E hoje, de forma inédita, a nova gestão determinou pontos específicos distribuídos no Centro da cidade para atender os comerciantes de todas as áreas do Centro”, afirmou.

O superintendente explicou, ainda, que a carga e descarga de materiais não é algo feito apenas por caminhões, mas também por outros veículos, como caminhão baú, carretas, caminhonetes, ou até mesmo um carro particular que contenha mercadorias.

Comerciantes que trabalham no Centro estão satisfeitos com esta iniciativa. É o caso de Suely Oliveira Lima, 38, que trabalha em uma loja de roupas na rua Santa Rosa, bem em frente a uma das áreas exclusivas para carga e descarga. “Facilita bastante porque não incomoda o trânsito e é um lugar ótimo para poder parar o veículo e fazer a reposição dos produtos da loja”, disse.

Foto: Ascom/SMTT