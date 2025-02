SMTT dá continuidade à sinalização na Euclides Figueiredo para segurança

A nova gestão da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, por meio de sua equipe técnica tem ouvido a população local do bairro Santos Dumont, que pede mais segurança no trânsito da Euclides Figueiredo. Nesta sexta-feira, 14, a equipe de sinalização viária da diretoria de Planejamento da SMTT deu continuidade às ações no bairro, desta vez realizando a sinalização vertical no cruzamento da avenida Euclides Figueiredo com a avenida Sargento Brasiliano.

Na área, a equipe instalou duas placas de limite de velocidade, avisando que naquele trecho os condutores devem trafegar a, no máximo, 40 km/h; e duas placas que indicam a existência de uma faixa de travessia de pedestres. As placas foram instaladas nos dois sentidos da via. O objetivo é dar mais segurança e organização no fluxo de veículos no local, para que se reduza ao máximo a ocorrência de sinistros no local.

O diretor de Planejamento e Sistemas da SMTT, Flávio Novais, destacou que a superintendência está sempre ouvindo as reivindicações da população, e que é preciso que todos estejam mais atentos às regras de trânsito. “A sinalização está sendo reforçada nesse local e a gente pede que todos os motoristas e motociclistas respeitem as sinalizações que existem aqui. No cruzamento das avenidas Euclides Figueiredo com Sargento Brasiliano existem duas faixas, e a gente percebe que, muitas vezes, não há o respeito a essas faixas. É preciso que os condutores parem, para que as pessoas possam atravessar a avenida”, disse.

Moradores e comerciantes da região destacaram que a sinalização vai beneficiar tanto os pedestres quanto os condutores que trafegam pela avenida. Foi o caso de José Pereira Santos Filho, 62 anos, que mora na região há muitos anos. “Isso é muito importante porque essa avenida é muito perigosa, acontecem muitos acidentes, então essa nova sinalização aqui vai ser muito boa para nós, veio em boa hora. É uma reivindicação antiga dos moradores, e acredito que agora vai ajudar a reduzir os acidentes”, declarou.

Opinião semelhante teve o comerciante Edson Silveira, que mantém a sua loja no cruzamento das duas avenidas há cerca de 30 anos. “A gente espera que essa nova sinalização venha trazer um respaldo para os moradores e transeuntes que utilizam essa via, e que atravessa nessas faixas de pedestre aqui. A gente acredita que essa ação da SMTT vai ser boa para todos. A gente sabe que também depende da educação dos condutores, que precisam ter consciência e obedecer as sinalizações”, afirmou.

Fonte e foto SMTT